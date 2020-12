Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 12:20 Uhr

Pirmasens

Todesfahrt von Pirmasens: Ermittlungen dauern an

Nach der Fahrt eines alkoholisierten 51-Jährigen in eine Menschengruppe in Pirmasens mit einem Toten und sechs Verletzten dauern die Ermittlungen an. „Der Sachstand ist unverändert. Neue Erkenntnisse zum Tatverlauf liegen nicht vor“, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mit. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis habe der bei dem Unfall getötete Mann ein Schädelhirntrauma und einen hochgradigen Blutverlust erlitten.