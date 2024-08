Noch läuft der Rettungseinsatz nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels an der Mosel. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen an.

Eine Frau wird von Rettungskräfte aus dem teilweise eingestürzten Hotel gerettet. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. (zu dpa: «Todesermittlungsverfahren nach Hotel-Einsturz eingeleitet»)

Kröv (dpa). Nach dem Einsturz einer Etage in einem Hotel in Kröv an der Mosel hat die Staatsanwaltschaft Trier ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das geschehe immer dann, wenn Menschen eines nicht natürlichen Todes sterben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen aus Trier. Es gehe darum, die Ursache für die Todesfälle herauszufinden und zu schauen, ob sich Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorliegen. Das Verfahren richte sich noch nicht gegen eine bestimmte Person, und es gehe auch noch nicht um eine bestimmte Straftat.