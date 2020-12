Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 12:40 Uhr

Saarbrücken

Tod von Kollegin: Polizist der fahrlässigen Tötung angeklagt

Nach dem Unfalltod seiner 22 Jahre Kollegin muss sich ein Polizeibeamter wegen fahrlässiger Tötung seit Freitag vor dem Amtsgericht Saarbrücken verantworten. Der 35-Jährige soll im Februar 2019 bei einer Einsatzfahrt den Streifenwagen, in dem die Frau als Beifahrerin saß, so stark beschleunigt haben, dass es zu dem tödlichen Verkehrsunfall in Saarbrücken-Güdingen kam, hieß es in der Anklage. Nach einem Gutachten war der Mann mit 152 Stundenkilometern unterwegs – anstelle der zulässigen 50 km/h.