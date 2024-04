Koblenz

Staatsanwaltschaft Koblenz

Tod von Frau: Anklage wegen Mordes und Zwangsprostitution

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Das Justizzentrum in Koblenz, in dem der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof, das Oberverwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht, die Generalstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft, das Sozialgericht und das Arbeitsgericht untergebracht sind. Foto: Thomas Frey/dpa

Ein Notarzt wird zu einer schwer verletzten Frau in einer Wohnung in Koblenz gerufen, sie stirbt in der Klinik. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Die Hintergründe klingen grausam.