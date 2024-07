Tod von 86-Jähriger im Altenheim – Ursache weiter unklar

Anzeige

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Nach dem Tod einer 86 Jahre alten Frau in einem Altersheim in Neustadt an der Weinstraße ist die Todesursache trotz Obduktion nicht eindeutig geklärt. Zur weiteren Ermittlung wurde eine toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Hinweise auf eine «mechanische Fremdeinwirkung» habe die Obduktion am Montag derweil nicht ergeben. Derzeit ermittle die Staatsanwaltschaft gegen eine Pflegekraft. Gegenstand der Ermittlungen ist eine mögliche fehlerhafte Behandlung.

Die Hausärztin der 86-Jährigen hatte nach deren Tod in der Nacht zum Samstag eine ungeklärte Todesursache festgestellt. Nach ersten Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ergaben sich demnach Hinweise auf eine fehlerhafte Behandlung. Die toxikologische Untersuchung werde voraussichtlich mehrere Wochen dauern.