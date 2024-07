Tod von 86-Jähriger: Ermittlungen wegen falscher Behandlung

Anzeige

Neustadt (dpa/lrs) – Nach dem Tod einer 86 Jahre alten Frau in einem Altersheim in Neustadt an der Weinstraße ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen einer möglichen fehlerhaften Behandlung durch das Pflegepersonal. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Hausärztin der 86-Jährigen hatte nach deren Tod in der Nacht zum Samstag eine ungeklärte Todesursache festgestellt. Nach ersten Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ergaben sich demnach Hinweise auf eine fehlerhafte Behandlung. Details und Hintergründe zu dem Fall nannte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft aus Ermittlungsgründen zunächst nicht. Eine Obduktion der Leiche sei geplant.