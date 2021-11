Saarbrücken

Tobias Hans führt Saar-CDU in Wahlkampf

Die Saar-CDU hat Ministerpräsident Tobias Hans zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 27. März 2022 gewählt. Hans erhielt am Freitagabend auf einer Landesvertreterversammlung in Saarbrücken 289 von 301 Stimmen, das entspricht 96,6 Prozent. Es gab zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.