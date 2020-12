Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 20:50 Uhr

München

Tobias Hans freut sich über Wahlsieger Joe Biden

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich nach dem Wahlsieg von Joe Biden in den USA erfreut gezeigt. „Die Wahl von@JoeBiden zum neuen Präsidenten der USA und@KamalaHarris zur Vizepräsidentin wird gut sein für die tiefe und gewachsene Freundschaft zw. US-Amerikanern & Deutschen“, schrieb er am Samstagabend bei Twitter. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender Bidens Sieg über Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen. Trump will den Erfolg seines Kontrahenten aber nicht anerkennen.