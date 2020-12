Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 15:00 Uhr

Tobias Hans bei Feiern zum französischen Nationalfeiertag

Paris/Saarbrücken (dpa/lrs) – Am französischen Nationalfeiertag hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die enge Verbindung der beiden Nachbarn hervorgehoben. „Auch wenn es gerade zu Beginn der Corona-Pandemie große Herausforderungen gab, hat sich die Freundschaft innerhalb der Grenzregion bewährt. Wir stehen zusammen, helfen einander, wenn es darauf ankommt und haben in den vergangenen Wochen viel dazu gelernt“, teilte Hans am Dienstag mit.