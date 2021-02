Mainz

TK: Krankmeldungen im Corona-Jahr leicht gesunken

Die Zahl der Krankmeldungen in Rheinland-Pfalz im Corona-Jahr 2020 ist nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse leicht gesunken. Im Schnitt sei jede erwerbstätige Person 16,1 Tage krankgeschrieben gewesen, teilte die Techniker Krankenkasse am Donnerstag mit. Im Jahr 2019 seien es noch durchschnittlich 16,3 Tage gewesen. Insgesamt seien rund 255 000 Krankheitsfälle erfasst worden, das waren 38 000 weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Fehltage lag demnach bei über vier Millionen. Insgesamt sind bei der Techniker Krankenkasse rund 250 000 erwerbstätige Menschen in Rheinland-Pfalz versichert.