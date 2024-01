Statistiken

Saarbrücken

TK: Krankenstand im Saarland 2023 hoch wie nie

Im Saarland sind Berufstätige laut Techniker Krankenkasse (TK) vergangenes Jahr so lange krankgeschrieben gewesen wie noch wie. Im Schnitt fehlte ein bei der TK versicherter Arbeitnehmer 22,1 Tage, wie die Krankenkasse am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Der Krankenstand betrug 6,05 Prozent und lag damit über dem Rekordwert des Vorjahres von 5,97 Prozent. Bundesweit hatten die berufstätigen TK-Versicherten im Schnitt 19,4 Fehltage, also drei weniger als im Saarland.