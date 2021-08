Saarbrücken

TK: Krankenstand auf niedrigstem Niveau seit Jahren

Berufstätige im Saarland haben sich nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) im ersten Halbjahr 2021 seltener krank gemeldet als in den Vorjahren. Im Schnitt fehlten Arbeitnehmer von Januar bis Ende Juni dieses Jahres im Schnitt 7,9 Tage am Arbeitsplatz, 2020 waren es noch 9,5 Tage, wie die TK am Dienstag mitteilte. In den Jahren davor waren es demnach 9,0 beziehungsweise 9,3 Fehltage gewesen.