Bingen

Tischtennis-Damen von Eastside siegen 6:2 in Bingen

Die Tischtennis-Damen von TTC Eastside Berlin haben in der Bundesliga ihre Aufholjagd in Richtung Tabellenspitze fortgesetzt. Am Samstag kam die Mannschaft von Trainerin Irina Palina beim 6:2-Erfolg bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim zum zweiten Saisonsieg und hat nach Minuspunkten nur noch einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer SV DJK Kolbermoor. Bereits am Sonntag tritt der Champions League-Sieger erneut in Bingen an (14.00 Uhr).