Mainz

Tierschutzpreis für Mainzer Taubenfreunde

Der mit 5000 Euro dotierte Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz geht in diesem Jahr an die Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden. Die 2015 gegründete Initiative errichtet sogenannte Taubenhäuser, mit deren Hilfe der Bestand der Vögel tierschutzkonform reduziert und die Tiere ihren Bedürfnissen entsprechend versorgt werden können, wie Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Preisverleihung am Montag erklärte. In den Taubenhäusern erhalten die Tiere Futter, ihre Vermehrung wird jedoch durch die Entnahme der Eier unterbunden. Zudem kümmern sich die Mitglieder um verletzte und verwaiste Tauben.