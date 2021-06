Koblenz

Tierische Schwarzfahrerin: Husky-Hündin fährt alleine Bahn

Mit einer „Schwarzfahrerin“ der besonderen Art hat es die Bundespolizei in Rheinland-Pfalz zu tun gehabt. Dort war eine Husky-Hündin alleine mit einer Regionalbahn unterwegs. Das Tier sei am Samstag allein in einem Zug zwischen Kruft und Koblenz gewesen und von einer Zugbegleiterin gemeldet worden, teilte die Bundespolizei in Trier am Mittwoch mit. Wie es dazu kam, war zunächst unklar.