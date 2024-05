Tiefgarage in Brand: Bewohner evakuiert

Anzeige

Homburg (dpa/lrs). Am späten Freitagabend ist in Homburg die Tiefgarage zweier Mehrfamilienhäuser in Brand geraten. Wegen starker Rauchentwicklung wurden mehrere Bewohner evakuiert und vorübergehend in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Evakuierung wurde eine Person leicht verletzt. Ein Übergreifen des Feuers von der Garage auf die Wohnungen konnten die Feuerwehren rechtzeitig verhindern.

Den Angaben zufolge war aus bislang unbekannter Ursache Sperrmüll, der in der Garage gelagert war, in Brand geraten. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

