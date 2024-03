Tief «Elfi» bringt wieder trübes Wetter

Offenbach (dpa/lrs) – Tief «Elfi» bringt nach einem sonnenreichen Wochenende wieder Wolken und Regen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Doch es bleibt mild. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Am Montag ist es meist stark bewölkt und es fällt etwas Regen. Dieser klingt in der Pfalz im Tagesverlauf teils ab. Bei mäßigem Wind erreichen die Temperaturen in beiden Bundesländern 9 bis 13 Grad. Der Dienstag zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt mit örtlich leichtem Regen. Der Wind weht nur noch schwach bis mäßig und die Temperaturen liegen bei höchstens 9 bis 12 Grad, in Hochlagen bei 7 Grad. Das Wetter bleibt am Mittwoch ähnlich, die Höchsttemperaturen liegen dann aber bei 11 bis 14 Grad – und bei 8 Grad in den Mittelgebirgen.

Deutscher Wetterdienst (DWD)