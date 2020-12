Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 15:26 Uhr

Lange war unklar, wie viele Zuschauer der TTC Zugbrücke Grenzau bei seinen Heimspielen in die Halle lassen kann. Zunächst stand die Zahl von 150 im Raum, dann bestand Hoffnung, 250 Fans Einlass gewähren zu dürfen. „Das werden wir nicht ganz schaffen, weil wir die Abstandsregeln natürlich einhalten müssen“, sagt TTC-Manager Markus Ströher.

„Aber wir werden in jedem Fall die Tageskasse öffnen können.“ Dies gelte sowohl für das erste Heimspiel gegen die TTF Ochsenhausen am Sonntag (15 Uhr) als auch für die dann anstehende Partie gegen den ASV Grünwettersbach am Freitag (19 Uhr). „Gut wäre natürlich, wenn sich möglichst viele Fans ihre Karten schon im Vorfeld bei ,ticket-regional' sichern“, ergänzt Ströher. Infos dazu im Internet unter: