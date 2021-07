Erfurt

Thüringen schickt Hochwasserhilfe nach Rheinland-Pfalz

Thüringen will am Freitag Katastrophenhelfer und Gerätschaften in die Hochwasserregion in Rheinland-Pfalz schicken. Zehn Fahrzeuge für Wassertransporte sollen am Nachmittag von Eisenach aus in die Krisenregion fahren, wie ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ein Polizeihubschrauber mit Seilwinde und Höhenrettern sei bereits unterwegs. Außerdem soll eine Trinkwasseraufbereitungsanlage geschickt werden.