Erfurt

Thüringen fassungslos nach Polizisten-Tod in Rheinland-Pfalz

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz haben Thüringer Politiker mit Trauer und Bestürzung reagiert. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) twitterte am Montag: „Wir trauern um die Polizistin und den Polizisten in Rheinland-Pfalz die feige im Dienst ermordet wurden!“. Innenminister Georg Maier (SPD) sprach auf Twitter von einer „hinterhältigen Tat“, die fassungslos mache.