Daun

Thomas Scheppe neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun

Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun im Kreis Vulkaneifel heißt Thomas Scheppe (CDU). Der 32-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl mit 51,7 Prozent der Stimmen gegen Jens Jenssen (SPD) durch, wie die Verbandsgemeinde in Daun mitteilte. Für Jenssen (41) stimmten 48,3 Prozent. Die Verbandsgemeinde zählt 18 700 Wahlberechtigte.