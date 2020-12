Tholeyer Abteikirche öffnet wieder

Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 03:20 Uhr

Nach zwei Jahren Sanierung feiert die Abtei Tholey im Saarland ab heute (19.00 Uhr) die Wiedereröffnung ihrer Klosterkirche. Die Festwoche beginnt mit einer Orgelweihe, bis zum 27. September stehen Gottesdienste und Konzerte auf dem Programm. In dem gotischen Bauwerk sind seit wenigen Tagen auch die drei großen neuen Kirchenfenster des weltberühmten Malers Gerhard Richter (88) zu sehen. Richter hat den Benediktinermönchen seine Kunst geschenkt.

„Wir sind jetzt nicht nur das älteste, sondern auch das schönste Kloster Deutschlands“, sagte Abt Mauritius Choriol. Nicht nur die Kirche sei von Grund auf saniert worden, sondern auch der Kirchturm renoviert und der Klostergarten neu gestaltet worden. Die Abteikirche des einzigen Klosters im Saarland war für die Arbeiten rund zwei Jahre lang geschlossen gewesen.

Wegen der Corona-Pandemie können in der Festwoche wegen der Abstandsregeln nur je 70 statt sonst bis zu 350 Gäste in der Kirche Platz nehmen. Die Karten für alle Veranstaltungen seien in nur zehn Minuten vergeben gewesen, sagte der Geschäftsführer der St. Mauritius Tholey GmbH, Thorsten Klein.

Offizieller Start für Gäste, die das Kloster mit Kirche und den neuen Fenstern besuchen wollten, sei Anfang Oktober. Es gebe heute schon eine große Nachfrage nach Gästeführungen. Das Besondere an Tholey sei, „dass man hier Mönche auch noch erleben kann“, sagte Klein.

Tholey gilt mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 634 als ältestes Kloster Deutschlands. Heute leben zwölf Mönche aus fünf Nationen im Alter zwischen 24 und 75 Jahre.