Kaiserslautern

Theiss neuer Aufsichtsratsboss der FCK-Kapitalgesellschaft

Peter Theiss ist neuer Aufsichtsratsboss der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA. Er ist auch geschäftsführender Gesellschafter des Hauptsponsors des Fußball-Drittligisten, der Dr. Theiss Naturwaren GmbH. In das Kontrollgremium wählten die Aktionäre außerdem Martin Weimer als stellvertretenden Vorsitzenden, den früheren Spitzenschiedsrichter Markus Merk sowie Wolfgang Erfurt und Axel Kemmler. Dies gab der FCK am Donnerstag bekannt.