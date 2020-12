Archivierter Artikel vom 01.03.2020, 01:40 Uhr

Theatertage beginnen mit Verleihung von Lasker-Schüler−Preis

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit der Verleihung des diesjährigen Else-Lasker-Schüler−Dramatikerpreises haben am Sonntag in Kaiserslautern die 1. Theatertage Rheinland-Pfalz begonnen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreichte die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung an die in Stuttgart geborene Autorin Felicia Zeller („X Freunde“), wie eine Sprecherin der Staatskanzlei sagte.