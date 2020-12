Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 14:20 Uhr

Mainz

Theaterfestival für „ein wenig glamouröses Jahr“

Mit einem fünftägigen Festival zwischen Bühne, öffentlichem Platz und Internet setzen Künstler in Mainz einen Kontrapunkt ins Corona-Jahr 2020. Zu den Höhepunkten des am Mittwoch im Staatstheater Mainz eröffneten Theaterfestivals „Grenzenlos Kultur“ gehören der „Ring des Nibelungen“ mit dem RambaZamba Theater aus der Berliner Kulturbrauerei und die am Deutschen Theater Berlin entstandene „Ode“, in der Autor Thomas Melle die Frage nach den Grenzen der Kunst stellt.