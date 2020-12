Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 18:30 Uhr

Mainz

Theater macht mit Kultur-Flashmob auf Situation aufmerksam

Mit einem Flashmob haben Schauspieler, Sänger, Musiker und Tänzer des Staatstheaters Mainz auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Innerhalb von rund 15 Minuten spielten, sangen und musizierten sie am Montag bei Einbruch der Dunkelheit in und vor dem Theater in der Innenstadt. Den Anfang von zwölf Auftritten machten Filmaufnahmen des Philharmonischen Staatsorchesters mit Beethovens 4. Symphonie. Am Ende erklang eine Sirene und ließ den beleuchteten Banner mit der Aufschrift zurück: „Vorhang zu und alle Fragen offen“.