Rheinböllen

Teure Espresso-Maschinen von Laster gestohlen

Espresso-Maschinen im Wert von 100 000 Euro haben Täter von der Ladefläche eines Sattelschleppers in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) gestohlen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Fahrer in der Kabine des Sattelschleppers geschlafen als die Diebe die auf Paletten gelagerten Maschinen stahlen. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, war das Transportfahrzeug auf einem Rastplatz an der Autobahn 61 abgestellt.