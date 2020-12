Teststationen für Reiserückkehrer schließen am Montag

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 16:30 Uhr

Die vier für Reiserückkehrer eingerichteten Corona-Teststationen in Rheinland-Pfalz gibt es nur noch bis einschließlich Sonntag. Die neue Testverordnung des Bundes sehe die Einrichtung örtlicher Testzentren vor, sagte Ministeriumssprecherin Stefanie Schneider am Donnerstag in Mainz. „Hierzu laufen die Vorbereitungen für die flächendeckende Einrichtung von Testzentren in Rheinland-Pfalz.“ Über das Angebot werde das Ministerium in der kommenden Woche informieren.

Die vier Teststationen des Landes für Urlaubsrückkehrer waren Anfang August eingerichtet worden. Die Stationen in Grenznähe zu Luxemburg, Belgien und Frankreich sind an diesem Wochenende noch einmal von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Station am Flughafen Hahn öffnet abhängig vom Flugplan und der Rückkehr von Maschinen aus Risikogebieten. Einreisende aus diesen Risikogebieten können sich dort kostenlos testen lassen.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im nächsten Jahr, Christian Baldauf, kritisierte: „Angesichts der massiv steigenden Infektionszahlen brauchen wir mehr, nicht weniger Corona-Teststationen.“ Sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf die Kommunikation sei das Agieren der Landesregierung in dieser Frage äußerst problematisch. In der Hunsrück-Region gebe es keine weitere zentrale Teststation. Die Schließung der Station am Flughafen Hahn sei in der jetzigen Situation das falsche Signal.