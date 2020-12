Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 12:30 Uhr

Koblenz

Tester mit Sonnenschutzmitteln zufrieden

Rund 30 verschiedene Sonnencremes, -lotionen und Lippenpflegestifte hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz unter die Lupe genommen und ein positives Fazit gezogen: In der Regel erfüllen die Produkte mit Lichtschutzfaktoren zwischen 20 und über 50 die gesetzlichen Vorgaben. Lediglich zwei Proben seien wegen Mängeln bei der Kennzeichnung aufgefallen, teilte das LUA am Mittwoch mit.