Düsseldorf

Testbetrieb für digitale Schulzeugnisse angelaufen

Bei der Digitalisierung rücken auch Schulzeugnisse in den Fokus. Ein Testbetrieb für digitale Zeugnisse startet in diesem Sommer in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Rheinland-Pfalz, wie die Bundesdruckerei berichtet. Gemeinsam mit govdigital – einem Zusammenschluss öffentlicher IT-Dienstleister – und dem Land Sachsen-Anhalt werde derzeit ein neues System zu Erstellung digitaler Zeugnisse entwickelt. NRW will sie nach Angaben des Düsseldorfer Schulministeriums ersten Abiturienten schon Ende dieses Monats testweise ausstellen.