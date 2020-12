Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 18:50 Uhr

Dillingen

Teppich in Werkstatt fängt Feuer: 13 Verletzte in Dillingen

Beim Brand in einer Werkstatt im saarländischen Dillingen haben am Freitag 13 Menschen Verletzungen erlitten. Es entstand außerdem ein Sachschaden von geschätzt rund einer halben Million Euro, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 53 Jahre alter Mann habe in der als Werkstatt genutzten ehemaligen Tennishalle Schweißarbeiten an einem Fahrzeug durchgeführt, dabei sei ein Teppich in Brand geraten. Der Mann verletzte sich bei dem Brand an den Händen und kam in ein Krankenhaus. Die Flammen griffen auf die Halle und eine Reihengarage mit 14 Einheiten über.