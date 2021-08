Mayschoß

Temporäre Kläranlage soll im Flutgebiet in Betrieb gehen

Eine temporäre Kläranlage des Deutschen Roten Kreuzes geht in Kürze im Flutgebiet an der Ahr bei Mayschoß in Betrieb. Das Hochwasser hatte die Kläranlagen der Region beschädigt. „Eine komplette Restaurierung wird garantiert mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Das ist jetzt schon klar“, hatte der Chemieingenieur Kurt Saygin am Dienstag gesagt. „Durch das Hochwasser ist das Ahrtal abwassertechnisch um etwa 100 Jahre zurückversetzt worden.“