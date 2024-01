Wetter

Offenbach

Temperaturen klettern auf milde Werte: Nebel am Vormittag

Am Dienstagvormittag sind in den Tälern von Rheinland-Pfalz und im Saarland noch einzelne Nebelfelder möglich. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen bei wolkigem Himmel auf sehr milde 8 bis 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Ab Mittag zieht aus Nordwesten vermehrt eine stärkere Bewölkung auf, am Abend und in der Nacht zum Mittwoch kann örtlich leichter Regen oder Sprühregen fallen.