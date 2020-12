Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 01:50 Uhr

Mainz

Telemedizin soll Ärztemangel auf dem Land abschwächen

Mit Telemedizin will die rheinland-pfälzische Landesregierung den Ärztemangel auf dem Land mildern. Dabei fahren speziell ausgebildete so genannte Telemedizin-Assistenten zu den Patienten nach Hause, erfassen wichtige Gesundheitsdaten und übermitteln diese an die Hausärzte. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) stellt das Projekt zum Start an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) in Mainz vor. 56 Hausärzte aus vier Regionen machen mit.