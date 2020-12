Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 17:20 Uhr

Wierschem

Telekom-Vorstand: Netzausbau ist „tägliche Kraftanstrengung“

Der Telekom-Deutschlandchef Dirk Wössner hat den Netzausbau als „tägliche Kraftanstrengung“ bezeichnet. „Denn leider haben wir nicht überall so viel Unterstützung erfahren wie beim Aufbau unseres Mobilfunkstandorts hier an der Burg Eltz“, sagte er am Freitag nach einem Treffen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf der bekannten Burg im Elztal. Sie war im vergangenen Herbst an das Mobilfunknetz angeschlossen worden – nicht einfach angesichts der hügeligen Landschaft. Wössner sagte, beim Netzausbau seien fehlende Grundstücke und ausbleibende Genehmigungen nach wie vor ein großes Thema.