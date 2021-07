Altenahr

Telekom baut zusätzlichen Mobilfunkmast für Einsatzkräfte

Nach der Hochwasserkatastrophe baut die Deutsche Telekom das Mobilfunk- und Festnetz unter anderem im Kreis Ahrweiler wieder auf. Dabei geht es Schritt für Schritt voran, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mitteilte. Wie er sagte, sollte an diesem Tag auch ein zusätzlicher Mobilfunkturm in Altenahr aufgestellt werden.