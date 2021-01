Mainz

Telefonnummer für Corona-Schutzimpfungen länger erreichbar

Die am Montag begonnene Vergabe der Termine für die Corona-Schutzimpfung in den 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz soll besser werden. Die telefonische Erreichbarkeit werde von diesem Donnerstag an ausgeweitet und die Online-Terminvergabe beschleunigt, kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Am Donnerstag öffnen die Impfzentren, aber nur für Menschen über 80 Jahren und für Mitarbeiter von Heimen oder ambulanten Diensten, die häufig mit alten oder pflegebedürftigen Menschen zu tun haben.