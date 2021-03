Gimmeldingen/Mörsdorf

Teilweise Sperrungen von Ausflugszielen an Ostern

An den Ostertagen müssen Besucher in diesem Jahr auf Trips zu einigen Ausflugszielen in Rheinland-Pfalz verzichten. Im pfälzischen Ort Gimmeldingen gilt bereits seit Anfang März eine Besuchssperre für Tagestouristen an Wochenenden und Feiertagen. Wie eine Stadtsprecherin von Neustadt an der Weinstraße mitteilte, schließt dies auch das Osterwochenende ein. So soll ein Besucheransturm durch die überregional bekannte Mandelblüte, die traditionell Tausende Besucher lockt, verhindert werden. Das Ordnungsamt kontrolliere, zudem gebe es Zugangsbeschränkungen.