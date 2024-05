Teils mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter im Saarland

Anzeige

Offenbach/Saarbrücken (dpa) – Über 100 Liter Regen pro Quadratmeter in nicht einmal 24 Stunden – diese Mengen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag an vielen Messstellen im Saarland registriert. Eine DWD-Meteorologin sprach von massivem Regen, für den die Flüsse und die Infrastruktur nicht ausgerichtet seien. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Monat April waren im Saarland rund 74 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden – und dies war ein Sechstel mehr Niederschlag als normalerweise in jenem Monat.

Die schauerartig verstärkten Niederschläge ließen voraussichtlich in den folgenden Stunden nach, sagte die Meteorologin am Freitagabend. Es werde weiter regnen, aber die Intensität lasse nach. Der DWD warnt noch für den Zeitraum bis Samstagmorgen 2 Uhr vor extrem ergiebigem Dauerregen im Saarland. Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben durch massive Überflutungen und hohe Pegelstände.

Bis 19 Uhr seien in Saarbrücken-Ensheim und Berus im Landkreis Saarlouis 107 Liter pro Quadratmeter gefallen, sagte die DWD-Meteorologin auf Anfrage. In Tholey im Landkreis St. Wendel seien es 103 Liter pro Quadratmeter gewesen, in Saarbrücken-Burbach 100. Verbreitet seien im Saarland 60 bis 100 Liter pro Quadratmeter gefallen. Die Flusspegel seien rasch gestiegen.

Hochwasserbericht

DWD-Wetterbericht