Teilnahme an Antikörperstudie nicht freiwillig möglich

Saarbrücken (dpa/lrs) – An der geplanten Covid-19-Antikörperstudie können Saarländer nicht freiwillig teilnehmen. Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) wies am Freitag daraufhin, dass die 2300 Menschen, deren Blut in den kommenden Wochen auf Antikörper untersucht werden soll, per Zufallsauswahl ermittelt werden. Es seien zahlreiche Anfragen von Menschen eingetroffen, die sich freiwillig für die Studie zur Verfügung stellen wollten.