Teile der Hochstraße werden nach Brand von Müllberg geprüft

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem Brand eines Müllbergs unter der Hochstraße in Ludwigshafen werden weitere Teile des Bauwerks auf mögliche Beschädigungen untersucht. Bei dem Feuer am Samstag, das Polizisten mit einem Feuerlöscher gelöscht hatten, hatte zumindest eine Säule Schaden genommen, wie die Polizei in Ludwigshafen am Montag mitteilte. Die Hochstraße ist derzeit wegen der dortigen Baustelle ohnehin gesperrt. Die genaue Höhe des Schadens durch den Brand war zunächst nicht bekannt. Dies werde noch ermittelt, teilte die Polizei weiter mit.

