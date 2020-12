Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 17:00 Uhr

Teilabriss der Hochstraße Süd soll am 11. Juni starten

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der Teilabriss der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll der Stadtverwaltung zufolge am 11. Juni starten. „Wenn alles weiter planmäßig läuft, nehmen die Bagger um 9.00 Uhr ihre Arbeit auf und arbeiten sich von außen bis zu den Stützen und den sogenannten Vouten in der Mitte vor“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag. Bis zum 14. Juni um 16.00 Uhr soll Tag und Nacht durchgearbeitet werden. „Ziel ist es, dass am Abend des 14. Juni der erste Teilbereich abgerissen ist.“ Die auf mehrere Wochen geplante Demontage der auf pilzförmigen Pfeilern ruhenden Trasse ist nötig, weil sie Statikern zufolge einzustürzen droht.