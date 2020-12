Teilabriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen begonnen

Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 13:10 Uhr

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach monatelangen Vorbereitungen haben Bagger in Ludwigshafen mit dem aufwendigen Teilabriss der maroden Hochstraße Süd begonnen. Vor den Augen von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und zahlreicher Schaulustiger brach eine 70 Tonnen schwere Baumaschine am Donnerstag das erste Stück der mächtigen Betonkonstruktion ab. Bei nasskaltem Wetter sollte auch Wasser aus einem Spezialschlauch die Staubentwicklung dämpfen. Der Stadt zufolge ist zunächst die Demontage einer etwa 120 bis 130 Meter langen Trasse geplant. Insgesamt sollen 580 Meter abgebrochen werden.

Die Arbeiten in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gelten als äußerst komplex und sollen bis maximal Oktober dauern. In den vergangenen Wochen war das auf pilzförmigen Betonpfeilern ruhende Teilstück mit Baumstämmen abgestützt worden, damit der abbruchreife Abschnitt nicht während der Demontage unkontrolliert zusammenbricht.

Zudem frästen Spezialmaschinen den Asphalt auf der Trasse mitten in der Stadt ab. Das Abbruchunternehmen muss besonders auf Wohn- und Bürobebauung sowie auf benachbarte Bahngleise Rücksicht nehmen.

Der Abriss des Teilstücks ist nötig, weil es Statikern zufolge einzustürzen droht. Wegen Rissen in der Konstruktion war es im August 2019 gesperrt worden. Die Kosten gehen in die Millionen, Bund und Land finanzieren mit. Die Süd-Trasse gilt mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord als wichtige Verkehrsachse der Metropolregion Rhein-Neckar mit Kommunen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Ludwigshafen hofft auf einen Neubau der Verbindung bis 2025.