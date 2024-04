Teewurst auf der A61 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Anzeige

Ludwigshafen am Rhein (dpa/lrs) – Ein Lastwagen hat auf der A61 kurz vor dem Autobahnkreuz Ludwigshafen Teewurst verloren und so Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Die Teewurst habe sich über alle Fahrspuren und dem Standstreifen verteilt, wegen ihres hohen Fettgehalts sei eine Reinigungsaktion durch eine Spezialfirma nötig geworden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wechselseitig mussten daher die Fahrbahnen gesperrt und der Verkehr auf einer jeweils offenen Spur vorbeigeleitet werden. Bei der Fahrt sei ein Verriegelungsbolzen am Lastwagen gebrochen, weshalb sich die Ladeluke des Sattelzugs geöffnet habe. Daraufhin sei beim Bremsen Teewurst aus dem Tank geschwappt.

