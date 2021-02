Bad Kreuznach

Technischer Defekt Ursache für Brand in Bad Kreuznach

Ein technischer Defekt hat den tödlichen Brand in Bad Kreuznach ausgelöst. Im Bereich des Brandherdes seien Reste mehrerer elektrischer TV-Zusatzgeräte gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 46 Jahre alte Bewohnerin starb demnach an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Sie habe vermutlich geschlafen und den Brand nicht bemerkt. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Die Verstorbene sei von Angehörigen identifiziert worden.