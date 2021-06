Saarbrücken

Technische Probleme: Impfzertifikat-Ausgabe unterbrochen

Die Ausgabe digitaler Impfzertifikate ist am Dienstag wegen technischer Probleme auf der Bundesplattform auch im Saarland ins Stocken geraten. Wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte, konnten zunächst in keinem der vier Impfzentren die entsprechenden Impfzertifikate ausgestellt werden.