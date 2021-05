Technische Probleme: FDP unterbricht digitalen Parteitag

Die rund 200 Delegierten sollen bei dem wegen der Corona-Pandemie nur digital veranstalteten Parteitag ihre Stimme online abgeben, übertragen wird die Veranstaltung aus einem Studio in einem Hotel in Mainz. Aus rechtlichen Gründen kann die Personenwahl nach Angaben der FDP nur als digitale Vorwahl stattfinden, die Wahl muss im Anschluss per Brief bestätigt werden.

Es ist bereits der zweite digitale Parteitag für die rheinland-pfälzischen Freidemokraten binnen zwei Tagen. Am Donnerstagabend stimmten die Delegierten dem mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag mit knapp 83 Prozent zu.

