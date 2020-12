Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 12:50 Uhr

Mainz

Taxifahrer bewahrt Seniorin vor Betrug

Ein aufmerksamer Taxifahrer hat eine 98-jährige Frau vor einem Betrug bewahrt. Die Frau habe dem Mann erzählt, dass sie auf dem Weg zur Bank in der Mainzer Altstadt sei, um einen fünfstelligen Betrag abzuheben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach habe sie am Dienstag einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der sie dazu aufgefordert habe, dringende Anwaltskosten zu begleichen. Der Taxifahrer wurde misstrauisch und informierte die Polizei.