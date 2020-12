Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 02:40 Uhr

Mainz

Tausende Verbraucher suchen Rat in der Corona-Krise

Die Corona-Krise hat auch der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zahlreiche Anfragen beschert. Bei einer seit März freigeschalteten Telefon-Hotline habe es bereits rund 4000 Beratungen gegeben, vor allem zum Reise- und Veranstaltungsrecht, teilten die Verbraucherschützer am Donnerstag anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts 2019 in Mainz mit. Die Bandbreite der Anfragen reichte dabei von der Hochzeitsfeier bis zum Besuchsverbot im Pflegeheim. Seit Mitte Juni seien nun auch wieder persönliche Beratungen möglich. Die Verbraucherzentrale berät nach eigenen Angaben in sechs Beratungsstellen und sieben Stützpunkten in Rheinland-Pfalz.