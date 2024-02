Tausende jubeln Koblenzer Rosenmontagszug zu

Auch in Koblenz geht es am Rosenmontag bunt und fröhlich zu. Tausende säumen den dortigen Karnevalsumzug. Und das Wetter spielt mit.

Koblenz (dpa/lrs). Mit ihrem traditionellen Ruf «Olau» haben viele Tausend Narren und Närrinnen dem Rosenmontagszug in Koblenz zugejubelt. In bunten Kostümen säumten sie die rund vier Kilometer lange Strecke des Umzugs, der in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläums unter dem Motto «200 Jahre Kowelenz Olau» stand. Das Wetter spielte beim närrischen Treiben mit Funkenmariechen, Musikkapellen und Motivwagen mit: Der Himmel war zwar bedeckt, aber es regnete nicht, die Temperaturen waren eher mild.

«Die Stimmung ist gut», sagte ein Polizeisprecher in Koblenz. «Teilweise kommt sogar die Sonne mal kurz raus.» Der Zug sei pünktlich um 12.11 Uhr gestartet. Wie viele Besucher zum Zug gekommen seien, konnte er zunächst nicht sagen. Erwartet worden seien bis zu 150.000 Menschen.